Уютные квартиры рядом с центром: в ЖК «Ленинград» стартовали продажи

Фото: ЖК «Ленинград»

В новом жилом комплексе «Ленинград» объявлен старт продаж: первые квартиры уже забронированы счастливыми покупателями. Стоимость жилплощади начинается от 1 880 000 рублей за светлую студию с приятным видом из окна. Но давайте обо всем по порядку!

Фото: ЖК «Ленинград»

Сегодня цены на квартиры в этом жилом комплексе – одни из самых выгодных в Тюмени. При огромном выборе планировок и высоком качестве застройки это несомненный плюс. И если для вас соотношение цена/качество играет важную роль, то «Ленинград» в районе Плеханово – точно то, что вы искали. Удобные планировки, улучшенная черновая отделка и даже запланированное опережение сроков сдачи дома. Тем более что у этого застройщика в Тюмени приятные «опережения времени» стали, скорее, правилом, нежели исключением.

А вы уже прогуливались по этому району? Зелень, лавочки и ровные пешеходные дорожки. Всего 10 минут до центра на автомобиле и 20 минут на автобусе, а рядом – развязка ТКАД, по которой удобно добраться в любой район города.

Фото: ЖК «Ленинград»

Здесь точно понравится детям: много места для прогулок, игровые площадки и садик во дворе (а значит, по утрам вы сэкономите время, а они – нервы).

Для молодежи и ценителей семейного отдыха есть разноформатные кафе, рестораны, бары, ТРЦ. Через несколько лет тут появятся спортивные площадки и велосипедные дорожки.

Приятные возможности для жильцов старшего поколения: вам будет удобно заходить в подъезд, потому что все входы расположены на уровне земли – без порогов, ступеней и барьеров.

По вечерам из окон будут открываться потрясающие тюменские закаты. А на теплых лоджиях приятно читать книги, вести светские беседы или просто пить чай.

Но, конечно, самое важное при выборе дома – быть уверенным в качестве застройки. В этом случае можно быть спокойным: ООО «СЗ Запсибжилстрой», который возводит два 15-этажных дома в ЖК «Ленинград», входит в группу компаний «СБК Тюмень». Этот застройщик уже зарекомендовал себя с хорошей стороны на строительном рынке.

Фото: ЖК «Ленинград»

Здания будут оформлены в стиле минимализма – лаконичные фасады, привычные цветовые гаммы, общепринятые стандарты красоты зданий.

Узнать больше о своей будущей квартире можно:

- на сайте https://мойленинград.рф и по телефону 7 (3452) 28-82-02.

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