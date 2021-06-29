Следователи заинтересовались ЧП с 10-летней девочкой, получившей травмы на детской площадке Фото: Татьяна Коркина

По сообщениям СМИ о том, что в Тюмени десятилетняя девочка получила травмы во время игры на детской площадке, следователи организовали доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области. Во время проверки специалисты дадут правовую оценку всем обстоятельствам, которые изложены в СМИ и установят все причины, по которым произошло ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что 27 июня бригада скорой помощи пришла на помощь к упавшей на детской площадке 10-летней девочке. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, ЧП произошло на глазах у гуляющей неподалеку женщины, которая и вызвала медиков. По её словам, у малышки из-за травмы потекла кровь из носа.