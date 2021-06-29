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Общество29 июня 2021 4:21

Погода в Тюмени 29 июня 2021: лето, солнце, жара, танцуй до утра!

Воздух прогреется до +32 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 29 июня 2021: лето, солнце, жара, танцуй до утра!

Погода в Тюмени 29 июня 2021: лето, солнце, жара, танцуй до утра!

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 29 июня, ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северо-западный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 C, днём в Уватском районе кратковременный дождь и гроза, но больше нигде существенных осадков не ожидается. Днем будет дуть юго-западный ветер 7-12 м/с, температура воздуха составит +27…+32 C.

Погода в Тюмени 29 июня 2021 в инфографике

Погода в Тюмени 29 июня 2021 в инфографике

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 29 июня (16 июня по старому стилю) день Тихона Тихого, чью память чтит Православная церковь. С этим днем связаны разные поверья: например, считалось, что с этого дня певчие птицы начинают затихать, только соловей продолжает петь до Петрова дня.