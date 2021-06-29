Тюменские сельхозтоваропроизводители реализуют продукцию через маркетплейс «Свое Родное»

На сайте или в мобильном приложении «Свое Родное» можно приобрести качественные натуральные продукты из любого региона страны, не выходя из дома. Разработанный Россельхозбанком маркетплейс стал еще одним инструментом поддержки региональных фермеров в реализации продукции и продвижения местных брендов.

После несложной и бесплатной регистрации фермеры могут создать свой интернет-магазин, а любой житель региона – приобрести фермерские продукты напрямую у производителя. Богатый ассортимент мясных и молочных продуктов, меда, овощей и фруктов здесь: https://svoe-rodnoe.ru/. А ещё через «Свое Родное» можно выбрать и заказать агротур.

Среди сельхозтоваропроизводителей, представивших продукцию на витрине маркетплейса, – шоколадная фабрика BioШокоLife с широкой линейкой вкусов настоящего сибирского шоколада на меду ручной работы. Производство полностью натуральных плиток расположено в г. Сургуте.

– Формат интересный и необычный. Нашу продукцию видят покупатели в любом уголке России. У нас уже появились новые клиенты. На мой взгляд, сегодня важна каждая возможность выйти на новую аудиторию. Здорово, что Россельхозбанк помогает производителям продвигать свои товары. Мы уже активно торгуем через приложение «Свое Родное», – рассказала руководитель фабрики BioШокоLife Светлана Сенькина.

Поддержка АПК – задача Россельхозбанка как опорного финансового института отрасли. Кроме мер финансовой поддержки, банк предлагает целый комплекс услуг, которые решают повседневные задачи сельхозтоваропроизводителей. Экосистема «Свое Фермерство» – один из этих инструментов. На площадке доступны такие сервисы, как телеветеринария, продажа и покупка техники, в том числе и б/у, подбор средств защиты растений и семенного материала, поиск партнеров по разным направлениям и многое другое.