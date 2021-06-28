В тюменском микрорайоне «Ямальский-2» появится поликлиника на 14 тысяч «квадратов» Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Строительство поликлиники общей площадью более 14 тысяч квадратных метров завершено в микрорайоне Ямальский-2 в Тюмени. Как сообщили в Главном управлении строительства региона, в конце июня получено разрешение на ввод поликлиники в эксплуатацию. Поликлинику начали строить весной 2019 года, но из-за пандемии срок строительства сдвинулся: коронавирус повлиял на поставку материалов и оборудования.

Сейчас все строительно-монтажные работы завершены, совсем скоро поликлинику, рассчитанную на 500 посещений, начнут укомплектовывать оборудованием. Здание аналогично уже работающей поликлинике № 5 на Московском тракте, оно будет тоже поделено на детское и взрослое отделения, станцию медицинской помощи, женскую консультацию и помещения-подсобки.

А ещё здесь появятся хирургическое отделение, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры, отделение томографии, рентгенодиагностики, узких специалистов, клинико-диагностическая лаборатория и многое другое.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что на Пермякова реконструируют поликлинику. В проектировании находятся Многопрофильный клинический медицинский центр и приемно-диагностический корпус ОКБ № 2.