В Тюменской области ввели новые ограничения для борьбы с коронавирусом Фото: Татьяна Коркина

Новые ограничения для борьбы с коронавирусом ввели в Тюменской области, сообщает оперативный штаб. Изменения внесены в постановление регионального правительства от 17.03.2020 №120-п «О введении режима повышенной готовности», текст которого можно посмотреть на официальном интернет-портале правовой информации.

Итак, какие изменения внесены:

- деятельность ночных клубов и дискотек допускается только при организации посадочных мест для всех одновременно присутствующих посетителей. Организаторы должны обеспечить посадку через одно посадочное место, если только это не члены одной семьи (либо совместно проживающие люди);

- не нужно отправлять работников в служебные командировки за границу или в другие регионы, если они не носят срочный характер и не подлежат отмене или переносу. В служебные командировки рекомендуется отправлять вакцинированных работников или работников, у которых есть антитела к коронавирусу.

- если организация заключила договор на работу с иностранцем, прибывшим в Тюменскую область, ей нужно провести тесты на предмет наличия у него коронавируса со дня заключения трудового договора в течение трех дней.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что за сутки в регионе выявили 134 заболевших коронавирусом.