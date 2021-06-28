В Тюмени женщина пырнула своего благоверного ножом в бедро

В Тюмени женщина пырнула своему благоверному ножом в бедро Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» возбуждено в отношении 41-летней тюменке, которая пырнула ножом своего друга прямо в бедро.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, сообщение о ЧП поступило в городскую полицию из медицинского учреждения. К медикам за помощью обратился 48-летний тюменец с резаной раной бедра. По словам мужчины, ранение ему нанесла его безработная сожительница, с которой он поругался.

Во время конфликта с потерпевшим женщина схватила со стола нож и ранила им своего благоверного. Сейчас женщину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Теперь мадам грозит до двух лет лишения свободы.