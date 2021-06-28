В Тюмени из-за капремонта около Пермякова, 2а прекратят ездить машины и автобусы Фото: Татьяна Коркина

Движение транспорта в районе ул. Пермякова, 2а прекратится в связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети с 8 по 11 июля. Об этом заявили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Объезжать улицу советуют по улицам Энергетиков и Пермякова.

Участников дорожного движения (водителей и пешеходов) просят заранее планировать маршрут движения, следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать правила дорожного движения РФ.

Схема движения Фото: Тюмень - наш дом

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала, что остановка «VI микрорайон» в Тюмени со 2 июля по 15 сентября 2021 в сторону улицы Мельникайте исключена из схемы движения автобусов под номерами: 14, 17, 17к, 42, 44, 51, 51д, 65, 79, 100к, 134, 151. Это связано с производственными работами на выезде на улицу Широтную от здания ТЦ «Южный».