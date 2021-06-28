Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 28 июня 2021 года увеличилось на 134 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 28 июня 2021 увеличилось на 134 человека Фото: Татьяна Коркина

По данным на 28 июня 2021 года, число заболевших коронавирусом в Тюменской области увеличилось на 134 человека,в том числе 5 детей. Таким образом, общее число заболевших «короной» с начала пандемии составило 38 807 человек.

За сутки от ковида вылечились 129 человек, всего с начала пандемии – 37 158 человек. На искусственной вентиляции легких находятся 14 пациентов, под медицинским наблюдением – 14 562 человека, на перевахтовке – 184 человека.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что на базе лабораторий государственных медицинских организаций и в частных лабораториях провели более 2 миллионов тестов на коронавирус (если быть точнее – 2 141 369). Показатель охвата тестированием на 100 тысяч населения за последнюю неделю составил 332,4. А тюменцев, не сдавших ПЦР-тест по возвращении из-за границы, оштрафовали почти на 1,5 млн рублей.