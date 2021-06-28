В Тюмени медики спасли 10-летнюю девочку, упавшую почти с трехметровой высоты Фото: Татьяна Коркина

Бригада скорой помощи в минувшее воскресенье, 27 июня, пришла на помощь к упавшей на детской площадке 10-летней девочке. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, ЧП произошло на глазах у гуляющей неподалеку женщины, которая и вызвала медиков. По её словам, у малышки из-за травмы потекла кровь из носа.

– Всё произошло при мне: девочка забралась на баскетбольное кольцо и упала оттуда, ударившись головой об асфальт. Родителей рядом нет, поэтому я останусь с ней до прибытия медицинских работников. Сейчас она в сознании, сидит, – сказала диспетчеру женщину.

Бригада скорой помощи диагностировала у пациентки подозрение на сотрясение головного мозга, закрытые переломы шейного отдела позвоночника и правой локтевой кости. Медики провели обезболивание, наложили девочке фиксирующий воротник Шанца и на носилках перенесли ребенка в салон скорой. После этого малышку доставили в ОКБ № 2.

Медики советуют тюменцам не поднимать ребенка рывком и не трясти его, если он упал с высоты. Нужно действовать аккуратно и бережно, исключить резкие движения головы, конечностей и туловища.