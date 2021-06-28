В лабораториях Тюменской области провели более 2,1 миллиона тестов на коронавирус
Фото: Татьяна Коркина
Более 2 миллионов тестов на коронавирус (если быть точнее – 2 141 369) провели на базе лабораторий государственных медицинских организаций и в частных лабораториях. Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, показатель охвата тестированием на 100 тысяч населения за последнюю неделю составил 332,4.
В общей сложности в регионе работает 21 лаборатория, где можно протестироваться на ковид. Исследования выполняются в течение двух суток (48 часов) с момента поступления в лабораторию. Полный список медицинских организаций, где можно сдать тест, смотрите по ссылке. Исследования материала выполняются в срок 48 часов от момента поступления в лабораторию.
КСТАТИ
А ещё в регионе продолжает работу горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом, срокам исполнения и выдаче результатов теста. Задать свои вопросы можно по телефону 8-904-492-92-30 ежедневно с 8.00 до 20.00.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Где сделать ПЦР-тест в Тюмени: цены, скидки, актуальные в 2021 году
Рассказываем, где сделать ПЦР-тест в Тюмени в 2021 году быстро и недорого (подробнее)