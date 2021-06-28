В Тюменской области за сутки не возникло новых лесных пожаров Фото: Алексей КОСЕНЧУК

За сутки в Тюменской области (о счастье!) не возникло новых пожаров. Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в оперативном штабе. Сейчас в регионе бушуют два пожара, локализованных.

По данным департамента лесного комплекса и департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, когда огонь проходит по лесной площади, это не означает гибель деревьев.

Напомним, что 2 июня 2021 года в регионе продлили особый противопожарный режим, а 18 июня его продлили ещё раз, вплоть до 10 июля. Всему виной неблагоприятные климатические условия (сухая, жаркая, ветреная погода). Людям запрещено посещать леса, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с работой. Также запрещается разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках.