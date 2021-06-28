В Уватском районе суровый мужик хранил у себя 4 ружья, 3 банки пороха и 40 патронов Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ» возбудили против 55-летнего жителя Уватского района, который хранил незарегистрированный «огнестрел» и боеприпасы в одном из частных домов. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, полицейские нашли у него 4 охотничьих ружья, 3 банки бездымного пороха марки «Сокол» общей массой 0,6 кг и 40 патронов.

Охотничье ружье Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Все изъятые предметы направили на экспертизу, которая установила принадлежность изъятого к оружию, его частям и боеприпасам. Сейчас полицейские устанавливают, каким образом подозреваемому удалось купить оружие.

Патроны, которые мужчина купил нелегально Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Сейчас мужчина находится на свободе, ему избрана мера в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени осудили ростовчанина, который оставил у себя найденный револьвер.