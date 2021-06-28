В Ялуторовске задержали парня с синтетическими наркотиками, которые он нашел в тайнике Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере» возбуждено в отношении 30-летнего жителя Ялуторовска. Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По данным ведомства, ночью полицейские задержали молодого человека, у которого обнаружили предположительно наркотическое вещество. В присутствии понятых они изъяли сверток у мужчины и отправили на экспертизу. Она подтвердила, что содержимое свертка – не что иное, как синтетический наркотик «N-метилэфедрон», общей массой более одного грамма.

По словам подозреваемого, наркоту он купил в Интернете. Когда он оплатил товар, ему пришли координаты «закладки» от неизвестного наркодилера, где он её и забрал. Использовать наркотики он собирался сам.

Подозреваемому грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, сейчас молодой человек находится дома, под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени на 20 лет посадили двух наркодельцов за «меф». В конце ноября 2020 года у нас же задержали водителя с крупной партией наркотиков (за доставку ему пообещали 300 тысяч рублей).