В Тюмени на Войновке обнаружили утечку опасного вещества из вагона грузового поезда Фото: Ольга Крыльцова

Течь опасного груза (какого – пока не уточняется) обнаружена накануне, 27 июня, в 17.20 во время осмотра грузового поезда на пути сортировочного парка станции Войновка в Тюмени. По данным официального телеграм-канала Уральской транспортной прокуратуры, интенсивность течи составила 200 капель в минуту.

Чтобы устранить неисправность, специалисты отцепили вагон от поезда и приняли меры к устранению течи. Сообщается, что окружающей среде вред не причинен.

Однако Тюменская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом и экологического законодательства. Чтобы скоординировать деятельность контролирующих и правоохранительных органов, на место происшествия выехал прокурор. Обстоятельства происшествия и причины течи устанавливаются.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени на Войновке грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку. Женщина переходила пути в неположенном месте.