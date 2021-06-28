В Тюменской области при пожаре в частном доме сгорел 87-летний пенсионер Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Ишимский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту гибели 87-летнего пенсионера в Сладковском районе. По данным пресс-службы СУ СК РФ по Тюменской области, тело мужчины нашли вчера, 27 июня, во время тушения пожара частного дома на ул. Береговой в селе Сладково.

Следователи установят причины возгорания и условия, в которых жил пенсионер и которые могли привести к трагедии. Специалисты уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили проведение судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Одна из версий трагедии – неисправность бытовых приборов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что следственный комитет возбудил третье уголовное дело после гибели семерых человек при пожаре в доме для престарелых под Тюменью.