Тюменцев, не сдавших ПЦР-тест по возвращении из-за границы, оштрафовали почти на 1,5 млн рублей Фото: Татьяна Коркина

Почти 1,5 миллиона рублей (а именно 1 млн 434 тысячи 800 рублей) должны заплатить тюменцы, которые не прошли обязательный ПЦР-тест по возвращении в Россию из-за границы. Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, на людей, которые нарушили требования, составили протоколы об административном правонарушении. Суд уже рассмотрел 124 дела, но это не предел.

Согласно Постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 россиянам, прибывшим из-за границы нужно дважды пройти лабораторное исследование на ковид с помощью ПЦР-теста в срок до 5 дней с момента въезда. Первый тест нужно сделать не позднее трех дней после возвращения, второй – не позднее пяти дней, с интервалом не менее суток. Результаты нужно разместить через портал госуслуг.

Напомним, с 1 августа 2020 года в Тюменскую область из-за границы прилетели более 43 тысяч человек. Большинство из них прошли лабораторные исследования на «корону» и разместили результаты на «Госуслугах». У 210 человек выявили коронавирус.