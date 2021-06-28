Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 28 июня 2021 года: число заболевших растет

Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 28 июня 2021 года: Фото: Татьяна Коркина

По данным на 27 июня 2021 в Тюменской области число заболевших коронавирусом увеличилось на 124 человека, в их числе 14 детей. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии составило 38 673 человека, из них 10 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Также за сутки выздоровело 112 человек, всего с начала пандемии – 37 029 человек.

По словам директора департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой, в регионе дети чаще стали заболевать коронавирусом. Растет и заболеваемость ковидом среди молодежи. При первых признаках ОРВИ, общей слабости, появлении одышки, повышении температуры и других симптомах надо тут же вызывать на дом медика. Что касается темпов вакцинации, то на сегодняшний день в регионе привились более 40% от запланированного населения.

Из-за увеличения количества заболевших коронавирусом снова увеличивают коечный фонд для больных коронаврусом – пока на 420 мест. А на днях возобновила работу по инфекционному профилю областная больница №1 9, там подготовили 90 коек, и «Градостроитель», где организовали 200 коек.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени учителей, которые откажутся от вакцинации от коронавируса, обяжут писать расписку. Педагоги должны указать, что их предупредили о всех возможных последствиях.