Тюменка, выпавшая из окна седьмого этажа в Зареке, находится в крайне тяжелом состоянии Фото: Татьяна Коркина

В прошедшую субботу, 26 июня, из окна седьмого этажа дома по ул. Эрвье, 14/1 выпала молодая девушка. По сообщению пользователей социальных сетей, в квартире происходили разборки, хозяева кидали из окон бутылки. Полицейские оперативно отреагировали на произошедшее и успели всех задержать, кроме девушки, которая прыгнула.

Инцидент произошел около 22 часов по тюменскому времени. По данным пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, вызов на пульт диспетчера поступил в 22.03 и через 8 минут бригада скорой примчала на место.

Сейчас девушка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностирована скелетная травма и повреждения внутренних органов.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, по факту инцидента проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, опрашиваются родственники пострадавшей и очевидцы.