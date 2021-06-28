В Тобольске двое друзей стащили три канализационных люка и сдали их в металлолом Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, возбуждено против двух приятелей, 22 и 19 лет, которые похитили в Тобольске три чугунные крышки люков на улице Знаменского. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, ущерб собственнику составил 20 тысяч рублей.

Полицейские установили, что два друга катались по городу на машине. Проезжая по улице Знаменского, 22-летний водитель предложил товарищу стащить канализационные крышки люков. Пока зачинщик снимал их, пассажир стоял «на стрёме» и смотрел, как бы кто их не увидел. Всё это добро парни загрузили в автомобиль, потом топором разрубили крышки на несколько частей и сдали в пункт металлолома. За это они выручили 1,5 тысячи рублей, которые поделили пополам.

Сейчас парням грозит до пяти лет лишения свободы, им избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что тюменцы на такси увезли украденные крышки от люков в пункт приема металлолома. Также в феврале 2021 года женщина провалилась в открытый люк, Водоканал рассказал, что его украли.