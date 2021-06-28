В Заводоуковске пенсионер зарубил топором молодую подругу, с которой пил

Дом, где произошло убийство Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Заводоуковский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело в отношении 67-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве знакомой.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области, 24 июня 2021 около 14 часов в квартире дома по ул. Парковой в Заводоуковске обнаружено тело 29-летней женщины. На её теле обнаружены многочисленные рубленые раны головы и тела. Следователи установили причастность к совершению особо тяжкого преступления пенсионера.

Оказалось, что в ночь убийства подозреваемый распивал алкоголь вместе со своей молодой знакомой. Во время застолья они поругались, и тогда мужчина схватил топор и 15 раз ударил им подругу. От полученных ран женщина скончалась на месте.

Топор, которым пенсионер зарубил знакомую Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, но пенсионеру уже предъявлено обвинение. Его заключили под стражу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что 16 июня 2020 года в одном из домов на улице Голубева села Южно-Плетнево Омутинского района произошла трагедия. В этот день 33-летний мужчина пил алкоголь и поссорился со своей 29-летней супругой. Из-за ссоры он зарубил её топором.