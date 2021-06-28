Автобусы в Тюмени 2,5 месяца будут проезжать остановку «VI микрорайон»

Автобусы в Тюмени 2,5 месяца не будут останавливаться на остановке «VI микрорайон» Фото: Татьяна Коркина

Остановка «VI микрорайон» в Тюмени со 2 июля по 15 сентября 2021 в сторону улицы Мельникайте исключается из схемы движения автобусов под номерами: 14, 17, 17к, 42, 44, 51, 51д, 65, 79, 100к, 134, 151. Это связано с производственными работами на выезде на улице Широтную от здания ТЦ «Южный» (ул. Мельникайте, 137) и на выезде на улицу Широтную, 23.

Схема проезда Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Посмотреть расписание автобусов можно на сайте, в мобильном приложении «Тюменский транспорт» и узнать по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени изменят схему движения маршрутов № 41 и № 84. Это произойдет на время проведения чемпионата и первенства города по велосипедному спорту.