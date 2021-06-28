Погода в Тюмени 28 июня 2021: мы дождались-таки 30-градусной жары

Погода в Тюмени 28 июня 2021: идет жара Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 28 июня 2021, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман, ветер будет дуть северный с переходом на юго-западный. Скорость ветра ночью составит 2-7 м/с, а днём 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 C, днём +24…+29 C.

Погода в Тюменской области 28 июня 2021 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 28 июня (15 июня по старому стилю) – День Фита, в честь мученика периода раннего христианства святого Вита. Крестьяне на Руси говорили: «Дождь на Фита – плохо для жита», поэтому с этого дня считалось, что сеять больше нельзя. «Кто сеет после Фита, тот прост бывает – хлеб не вызревает», ходила поговорка.

А ещё в этот день крестьяне молились о защите скотины от болезней и другой напасти. Для этого они следили, чтобы животные не ели свежие побеги на хлебном поле