После косметолога у тюменца случился некроз кожи лица

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После неудачных инъекций филлера у косметолога мужчине пришлось обращаться в тюменскую областную клиническую больницу № 2, сообщает «Мегатюмень».

Чтобы избавиться от мимических морщин на лбу, косметолог посоветовал клиенту сделать инъекцию филлера на основе гиалуроновой кислоты. После уколов у мужчины начался ишемический некроз кожи лица.

Как пояснили медики, один из рисков введения филлера в складку кожи – возможное сдавливание препаратом сосудов или эмболизация, если препарат попадает в сам сосуд. Нарушение кровообращения приводит к повреждению и гибели клеток кожи. Такое осложнение видно практически сразу после процедуры, и своевременная помощь может минимизировать осложнения.

– К отеку и некрозу у этого пациента присоединилась вторичная инфекция – гнойничковые высыпания. Сделав разрез под участком некроза, мы вывели остатки филлера и освободили сосуд от сдавливания, – рассказала врач – челюстно-лицевой хирург хирургического отделения № 3 взрослого стационара ОКБ № 2 Анна Утукина.

После операции пациенту назначили антибактериальную терапию и местное лечение. Врачам удалось сохранить кожу вокруг участка некроза и уменьшить размер дефекта до сантиметра в диаметре. Позднее его можно будет устранить лазерной шлифовкой.