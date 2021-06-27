Владимир Якушев: объем инвестиций в уральских регионах превысил три триллиона рублей

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В регионах Уральского федерального округа по итогам 2020 года общий объем инвестиций превысил три триллиона рублей. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

Он отметил, что Урал на втором месте по объему инвестиций в России, уступив только Центральному федеральному округу.

– Но там 39 миллионов человек населения и больше регионов. У нас шесть субъектов и 12,2 миллиона человек. Поэтому на тысячу проживающих объем инвестиций у нас гораздо выше, – цитирует полпреда ИА «Тюменская линия» со ссылкой на интервью РБК.

В 2020 году объем инвестиций в УрФО составил 84,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Владимир Якушев считает, что сказалась пандемия.