Горожане на веранде мультицентра «Контора пароходства» создают «Картину молодости». Фото: ИА "Тюменская линия"

Горожане на веранде мультицентра «Контора пароходства» создают «Картину молодости». Эта акция приурочена ко Дню молодежи. Снимки организаторам могли прислать все желающие.

Также сегодня, 27 июня, горожане могут сфотографироваться в фотобудке, отрезать один из получившихся снимков и повесить на стену. «Картину молодости» собирают из фотографий молодых людей, однако сами карточки – из разных годов и даже советского времени со штампами фотоателье.

– Было прислано 40 снимков сначала, сейчас они дополняются фотографиями из фотобудки. В конце дня будет понятно, сколько их всего, – поделился медиаменеджер «Конторы пароходства» Александр Исыпов.

Он дополнил, что «Картина молодости» станет постоянным арт-объектом «Конторы пароходства».