Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 июня 2021 года увеличилось на 124 человек

Из всего количества зараженных 14 детей Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 124 и составило 38 673 человек.

По данным оперштаба, за последние сутки зафиксировано 124 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 38 673). 112 человек выздоровели (за весь период – 37 029).

Из всего количества зараженных 14 детей. Десять пациентов на ИВЛ. Всего под медицинским наблюдением остаются 13 428 человек, 184 человека находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 14 723 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 166 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 208 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 126 430 летальных исходов, выздоровели 4 801 335 человек.