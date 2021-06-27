Тюменцы могут оценить качество работы учреждений культуры

При анкетировании нужно выбрать одно объединение или учреждение, оценивая именно его Фото: Ирина Ромашкина

Независимая оценка качества работы организаций социальной сферы проводится в России в 2021 году. Гражданам предоставляют возможность высказаться о качестве условий оказания услуг в организациях культуры Тюменской области по ссылке https://opros-tymen.testograf.ru/ .

В списке – Концертно-театральное объединение, Тюменское музейно-просветительское объединение, Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева, молодежный театр «Ангажемент» им. В.С.Загоруйко, Центр культуры и творчества «Тюмень», дома культуры «Строитель», «Поиск», Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова, «Арт-Вояж» в Ялуторовске и другие.

Опрос проводится анонимно, в анкете 16 вопросов, убедился «Вслух.ру». Предстоит оценить информационную доступность и открытость, комфортность условий, организацию работы, доброжелательность и вежливость работников, дистанционные формы взаимодействия и т.д. Также будет возможность внести изменения для улучшения качества работы. И ответить на вопрос: порекомендуете ли данное учреждение другим?

При анкетировании нужно выбрать одно объединение или учреждение, оценивая именно его. При желании заполнить несколько анкет. Результаты помогут улучшить работу организаций.