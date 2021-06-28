Тюменцам расскажут о том, как получить новые выплаты на детей Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Новые меры поддержки, озвученные главой государства в ежегодном послании к Федеральному собранию в апреле 2021 года, касаются сразу нескольких категорий граждан. О том, как получить новые выплаты, ответят эксперты в рамках круглого стола, которой состоится 29 июня в формате онлайн.

Круглый стол «Региональные меры социальной поддержки семей с детьми» пройдет в рамках проекта «Говорим о важном» на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда Тюмень».

В экспертной встрече примут участие:

Елена Кашкарова – депутат Тюменской областной Думы, координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья»;

Татьяна Тишенская - начальник отдела социальных выплат Департамента социального развития Тюменской области;

Динара Поштаренко – управляющий Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования;

Алевтина Чалкова – управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области.

Участники круглого стола напомнят перечень и механизм получения уже действующих федеральных и региональных мер социальной поддержки, разберут основные шибки при подаче документов.

Отдельное внимание будет уделено алгоритму предоставления новых мер поддержки, озвученных главой государства в ежегодном послании.

Прямой эфир пройдет в популярном городском паблике «Тюмень», а также на официальных страницах изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в социальных сетях. Начало трансляции в 10.30.