«Рисунок по голосу»: художницы поздравили тюменцев «вечно молодыми» шаржами

Акция «Рисунок по голосу» проходит до 20:00 на веранде Конторы пароходства

Тюменские художницы Дарья Михальцова и Светлана Бабичева посвятили Дню молодежи приятную акцию «Рисунок по голосу». По задумке девушек, они рисуют портреты незнакомцев за ширмой, опираясь на голос, особенности речи и реплики.

Светлана Бабичева поделилась с корреспондентом Megatyumen.ru, что подобный опыт в ее практике первый. В День молодежи художница желает тюменцам никогда не бояться самовыражаться в творчестве, принимать и любить себя.

– Обычно рисую скетчи, но в этот раз решила делать милые шаржи. Как правило, на это уходит 10-15 минут. Опять же, многое зависит от человека: иногда хочется подольше послушать и понаблюдать, чтобы подробнее прорисовать, – отметила Светлана. – Сегодня в своих работах использую акварель и пастель, для детализации.

Портреты рисуют, опираясь на разговоры с пришедшими. У художниц подготовлены вопросы к людям, и во время диалога они опираются на свои собственные ощущения. Они могут задать человеку тот вопрос, который посчитают нужным, рассказала представитель Конторы пароходства Анастасия Зыкова. Акция «Рисунок по голосу» проходит до 20:00 на веранде Конторы пароходства.