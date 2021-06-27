«От идеи к бизнесу»: тюменской молодежи рассказали, как создать event-компанию

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Команда мультицентра «Моя территория» в День молодежи приготовила для тюменцев три тематические площадки. «Территорию успеха» открыл ведущий городских мероприятий, руководитель event-агентства Эдуард Гонгадзе. Он рассказал, как прийти от идеи к бизнесу на основе собственного предпринимательского опыта.

По его словам, для работы требуется только ноутбук. Это значительно экономит средства – на себе, команде, Интернете и мебели.

– Не покупайте реквизит, не совершайте моих ошибок – берите в аренду, не копите барахло. Экономьте и на аренде помещений. Мой первый офис был в кладовке в квартире у мамы. Я переделал эти 13 квадратов под рабочее пространство, поставил два стола. В любом случае, если ты собираешь команду, встретиться вы можете, где угодно. К тому же, сейчас всюду распространяются коворкинг-зоны, – подчеркнул спикер.

Вторая площадка получила название «Мастерская вдохновения», там спикеры дают знания по экономике бизнеса. Третья тематическая зона стала мини-кинотеатром. С 12:00 до 20:00 зрителям будут показывать короткометражные фильмы о молодости от международного кинофестиваля «Ноль Плюс» и регионального центра «Медиаполис».