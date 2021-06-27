Новый линейный ускоритель поступил в тюменский Медгород

Врачам-радиотерапевтам Медгорода удалось увеличить доступность этого вида лечения, оптимизировать график проведения лучевой терапии Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Новый линейный ускоритель поступил в тюменский Медицинский город в феврале 2021 года. За полгода специалисты провели около 7 500 сеансов терапии пациентам с онкологическими заболеваниями.

Врачам-радиотерапевтам Медгорода удалось увеличить доступность этого вида лечения, оптимизировать график проведения лучевой терапии. К настоящему моменту лучевую терапию прошли более 300 человек.

На этом ускорителе проводится лечение пациентов с новообразованиями головы и шеи, центральной и периферической нервной системы, грудной клетки, брюшной полости, малого таза, опухолевыми заболеваниями лимфоидной, кроветворной системы.

– Аппарат многофункционален, в частности, он позволяет врачам облучать подвижные мишени, не повреждая здоровые ткани. Такая функция необходима при лечении многих онкологических заболеваний, например, у пациенток, которые проходят лучевое лечение после мастэктомии слева, это дополнительно защищает сердце, – рассказала заведующая дневным стационаром по радиотерапии Медицинского города Екатерина Фёдорова.

По словам заведующей радиологическим отделением №2 Медицинского города Анны Логвиненко, установка полностью оправдывает возложенные на нее ожидания, показала высокую пропускную способность и эффективность. Новую технику приобрели в рамках очередного этапа реновации высокотехнологичного оборудования по национальному проекту «Здравоохранение».