Машинист зарабатывает больше директора, по данным службы занятости населения Тюменской области

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Служба занятости населения Тюменской области ищет 33 198 специалистов разных профессий – столько вакансий к 1 июня 2021 года скопилось в базе данных ведомства. Это почти на пять тысяч больше, чем месяцем ранее – к 1 мая тюменцам предлагали 27 621 вакансий.

При этом к началу лета за содействием в трудоустройстве обратилось 27 731 человек, 11 106 были трудоустроены. На регистрационном учете состоит 16 113 соискателей. Таковы данные регионального департамента труда и занятости, с которыми ознакомился «Вслух.ру».

Журналисты выяснили, что наиболее высокую зарплату работодатель готов платить инженер-строителю – 130 000 рублей, машинисту паровой передвижной депарафинизационной установки — 115 000 рублей, а вот начальник (директор) строительства сможет заработать 113 333 рублей.

Ценится работа машиниста копра — 104 200 рублей, водителя вездехода – 102 500 рублей, начальника службы (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) – 100 000 рублей, начальника партии (геологической, геодезической, сейсмологической и др.) – 100 000 рублей, дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования – 95 000 рублей.

Генеральный директор предприятия может заработать до 91 750 рублей, а начальник отдела на коммерческом предприятии –- 90 000 рублей. Супервайзеру предлагают за работу 88 333 рублей, а директор департамента сможет получить в месяц максимум 83 422 рублей. Немного больше, чем электромонтажник-наладчик, работу которого на производстве оценивают в 81 000 рублей.

Самой востребованной профессией на рынке труда Тюменской области остается строитель, на стройку ищут 6 000 специалистов. В госуправление и обеспечение военной безопасности стало больше вакансий, а в социальное обеспечение открыто 4 929 вакансий.

За месяц на две тысячи прибавилось вакансий в сфере «Образование» – 3 587 специалистов. В области культуры, спорта, организации досуга и развлечений требуется 2 470 человек. В области здравоохранения и социальных услуг открыто 2 098 вакансий.