Житель Тюменской области победил инсульт в 91 год

91-летней житель Бердюжья почувствовал недомогание после утренней зарядки, которую он делает ежедневно Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Люди, страдающие артериальной гипертензией, очень часто попадают на больничную койку с инфарктом или инсультом. Так, 16 июня в первичное сосудистое отделение (ПСО) областной больницы №4 г.Ишима привезли 91-летнего жителя Бердюжья. Вениамин Матвеевич Хлынов почувствовал недомогание после утренней зарядки, которую он делает ежедневно. А уже признаки инсульта заметил его сын.

– Я увидел, что у отца после прогулки изменилась речь, стала несвязной, непонятной, и руку поднять он не смог самостоятельно, мне сразу стало понятно, что это инсульт. Вызвал скорую помощь, бригада Бердюжской районной больницы приехала очень быстро, сразу начали проводить манипуляции, погрузили и увезли в Ишим, – рассказывает Анатолий Вениаминович. – Что послужило причиной инсульта сказать сложно, думаю, что это несвоевременный прием лекарств от высокого давления, он пил их от случая к случаю. Чаще, когда прижмет.

Согласно маршрутизации пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, все пациенты с данной патологией госпитализируются в сосудистый центр Ишима. Это специализированный стационар, где есть возможность проведения тромболизиса в условиях блока интенсивной терапии. Врачи скорой помощи, доставляющие такого пациента, заранее информируют специализированную бригаду ПСО о том, что везут тяжелого пациента. При его поступлении сразу проводят ряд обследований, в том числе компьютерную томографию для исключения или подтверждения инсульта.

Врач-невролог Екатерина Голубева, принимавшая пожилого пациента, подтвердила ишемический инсульт и незамедлительно провела системный тромболизис. Эту процедуру проводят в первые 4,5 часа с момента развития симптомов заболевания.

– Сегодня наш ветеран идет на поправку, он самостоятельно передвигается, разговаривает, все функции восстановились, – делится доктор. – Дедушка готовится к выписке. Благодаря его регулярной физической активности и своевременной госпитализации мы видим такой результат.

Инсульт - это быстро развивающееся очаговое или глобальное нарушение функции мозга, длящееся более 24 часов и приводящее к инвалидизации или гибели человека. При внезапном перекосе лица, появлении слабости или онемения конечностей на одной половине тела или нарушений речи, то есть при внезапно возникших симптомах ишемического инсульта, следует немедленно вызвать «скорую помощь».