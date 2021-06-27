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Общество27 июня 2021 11:38

Тюменцам рассказали, как правильно выбрать солнцезащитные очки

Специалисты тюменского Центра гигиены и эпидемиологии рассказали как сделать правильный выбор
Лина Орлова
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Выбор солнцезащитных очков зависит от того, где их будут применять

Выбор солнцезащитных очков зависит от того, где их будут применять

Фото: Ирина Ромашкина

. В знойную погоду важно защитить организм от воздействия солнечных лучей, при этом помощь нужна не только коже, но и глазам. Лучше всего, пожалуй, в солнцепек прикрыть голову панамой, шляпой, платком либо кепкой, бейсболкой, и все же глазам тоже необходим отдых от яркого света.

Глаза от чрезмерного солнечного света необходимо беречь в любое время года, а особенности летом, выяснили у экспертов журналисты издания «Тюменская область сегодня». Как выбрать солнцезащитные очки, ответили специалисты тюменского Центра гигиены и эпидемиологии.

Хорошие очки уберегут глаза от разрушительного воздействия ультрафиолета, помогут обеспечить оптимальную яркость, цветопередачу и четкость изображения. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии напоминают, что при проблемах со зрением или болезнями глаз перед покупкой нужно проконсультироваться у офтальмолога. Он может порекомендовать очки с конкретными параметрами.

Выбор солнцезащитных очков зависит от того, где их будут применять. Например, для города Тюмени вполне подойдут линзы с небольшим уровнем затемнения и защитой от ультрафиолета. У таких очков должны быть фильтры 1 либо 2 и светопропускание на отметках 43-80 % и 18-43 %.

– Пожилым тюменцам, автолюбителям, людям со светобоязнью либо после операций на сетчатке нужно носить очки с поляризационными линзами, которые задерживают прямой и отраженный свет солнца, – советуют эксперты.

Если человеку нужно часто выходить на солнце из помещения и возвращаться обратно, то лучше купить так называемые «хамелеоны», то есть очки с фотохромными линзами.

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