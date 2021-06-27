Нижнетавдинские старшеклассники поучаствуют в «Казачьей зарнице»

Фото: Сибирское казачье войско

Активисты отдельного казачьего общества региона Сибирского войскового казачьего общества организуют для школьников Тюневского поселения Нижнетавдинского района «Казачью зарницу». В ней поучаствуют школьники 7 – 11 классов, а также их родители, планируется привлечь более сотни детей, сообщает информагентство «Тюменская линия».

Ребят разделят на три группы, с каждой проведут теоретические и практические занятия. Всего планируется провести 42 часа занятий. Школьники изучат основы медицинских знаний, то есть правила наложения шины, повязок, переноску пострадавших, искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, тактическую подготовку, основы маскировки на местности и основы выживания, ориентирование на местности, работу с компасом, установку палатки, боевую подготовку, познакомятся с лошадьми и уходом за ними, обучатся верховой езде.

«Казачья зарница» соберется на средства президентского фонда, грант в размере более 400 000 рублей организаторы получили по итогам второго конкурса 2021 года. С 1 по 10 июля казаки подготовят площадки для реализации проекта, а сами занятия начнутся 11 июля и закончатся 31 июля. На время реализации проекта десять казаков-добровольцев будут обеспечивать порядок на площадке и помогать детям в процессе занятий.