Погода на 27 июня в Тюмени: ждем грозу

Температура воздуха ночью +11... +16 градусов, днем воздух прогреется до +23... +28 градусов Фото: Ирина Ромашкина

Сегодня, 27 июня, в Тюмени будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, северный 6-11 м/с, при грозе порывы до 18 м/с.

Температура воздуха ночью +11... +16 градусов, днем воздух прогреется до +23... +28 градусов.

Напомним, метеорологи прогнозируют в июле аномальную жару с грозами. Уже завтра, 28 июня, воздух прогреется до 26 градусов, а июль начнется со зноя: в четверг, 1 июля, ожидается до +34 градусов.

В последний день следующей недели, 4 июля, город снова зальет дождями, будет гроза. Температура воздуха резко опустится до +24 градусов (ночью +19). Дождь может продлиться целых три дня.

Сегодня в народном календаре – День Елисея-гречкосея. На Елисея продолжали сеять гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. «Коли пыль на бороне, то и блин на решете», — говорили крестьяне. Гречиха была крайне важной культурой для русского народа. О ней даже складывали особые пословицы и поговорки: «Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной».

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