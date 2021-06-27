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Спорт27 июня 2021 9:29

Летом тюменцам бесплатно преподадут уроки бокса

Уличные тренировки стартуют у Конторы пароходства
Лина Орлова
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Спортивный проект «Лига бокса» стартовал в Тюмени 21 июня. 24 открытых уличных тренировок по боксу для тюменцев с профессиональным тренером будут проходить в понедельник, среду и пятницу на набережной города у мультицентра «Контора пароходства». Начало занятий в 19:00.

Ключевым событием проекта станет большая показательная тренировка 22 июля во Всемирный день бокса. Провести ее приедет именитый спортсмен из Федерации бокса России, имя которого станет объявлено позднее.

Организаторы планируют по ходу проекта вносить разнообразие в проведение тренировок, планируют провести игровые занятия в Гилевской роще по субботам.

Расписание тренировок может быть откорректировано в связи с погодными условиями. Актуальную информацию можно прочесть в инстаграм-аккаунте организаторов.