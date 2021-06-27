Центр культурного развития открылся в Тюменском районе

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Центр культурного развития построили в поселке Московский Тюменского района. Новое здание площадью более 6 тыс. кв. метров возвели за полтора года.

В здании разместились зрительный зал на 500 посадочных мест с качественной световой и звуковой техникой, танцевальная площадка-холл, зал хореографии, кабинеты и студии для занятий творчеством. В Центре есть лифты, что облегчит посещение культурных мероприятий для малоподвижного населения.

Перед Центром оборудованы парковочные места, поставлены скамейки, заасфальтированы дорожки и площадка перед входом, высажены цветы. Новый объект появился благодаря нацпроекту «Культура».

По словам директора Центра культуры и досуга «Родник» Ирины Морарь, к которому теперь относится и Московский центр, посетители здесь будут заниматься народному и эстрадному вокалу, хореографии, декоративно-прикладному и театральному творчеству. А еще можно будет попробовать себя в ковроткачестве, гончарном ремесле, изобразительном искусстве.

– В связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции знакомство с Центром культурного развития пока ведется по предварительной записи, – обращают внимание сотрудники Центра культурного развития.