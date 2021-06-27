Фотовыставка «Хочу домой» поможет найти хозяев животным из приюта

Фото: приют "Лучший друг"

В понедельник, 28 июня, посетителей нескольких торговых центров Тюмени удивит фотовыставка «Хочу домой» – создатели посвятили ее животным, брошенным на улице или живущим в приютах, сообщает "Мегатюмень".

Организаторы помогут им найти дом с помощью выставки. На каждом фото разместят QR-код, по которому можно договориться с приютом «Лучший друг», как взять под опеку животное с фотографии, либо питомца из приюта.

Как рассказала организатор фотовыставки Полина Абатурова, она занимается зооволонтерством больше года.

– Начинала с волонтерства на уроках по зоограмотности от «Ладонь и лапа», когда Влад Сиюткин придумал проект «Три касания». Меня вдохновляет команда «Ладонь и лапа», с ними хочется расти. Поэтому решила идти дальше и пробовать себя в проектной деятельности, помогая животным, – говорит Полина.

В апреле 2021 года команда представила проект фотовыставки на региональном конкурсе проектов «Моя идея» и получила финансирование на реализацию. Планируется, что реализация проекта способствует уменьшению безнадзорных животных в городе. Сейчас в Тюмени – около 6 000 бездомных собак.