В музее Словцова рассказывают истории крапивного ткачества в Сибири

Фото: Музей Словцова

Об истории крапивного ткачества в Сибири сотрудники тюменского музейного комплекса имени И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) рассказывают гостям выставки, которая открылась 15 июня. Выставка продлится до 4 сентября, вход свободный.

Экспозиция собрана из уникальных предметов из фондов Музейного комплекса имени И.Я. Словцова, а также из собрания Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Посетителям демонстрируют рубахи из крапивного холста, детали ткацкого станка, приобретенные во время экспедиций 1910 и 1911 годов.

– История крапивного ткачества в Сибири уходит своими корнями к традиционной культуре южных групп: ханты и манси. Способность изготовления крапивных тканей на горизонтальном ткацком станке отмечалась исследователями и путешественниками на севере Западной Сибири с начала XVIII века, а по археологическим материалам фиксируется с XIII–XIV веков. Это ремесло, имевшее огромное значение в культуре северных народов Сибири, было утрачено уже к концу XIX века в связи с появлением достаточного количества качественных тканей фабричного производства, – поясняют музейные работники.

В музее Словцова также выставлена экспозиция «Открытая коллекция» из собрания Музея современного искусства «ПЕРММ» – это 120 произведений 33 художников.

В музее «Усадьба Колокольниковых» (ул. Республики, 18) открыт выставочный проект «Про Петра и флот». До 28 ноября здесь можно будет познакомиться с предметами из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения и частных коллекций тюменских моделистов.

В Историческом парке «Россия – моя история» начала работу мультимедийная выставка «Вспомним», посвященная событиям Великой Отечественной войны, рассказанным их участниками. А еще в музеях Тюмени можно побывать на мастер-классах, посмотреть диафильмы, прогуляться с экскурсоводом по городу пешком или на двухэтажном автобусе, сообщает Тюменский музейный комплекс им. И. Я. Словцова.