Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 июня 2021 года увеличилось на 115 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 115 и составило 38 549 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области на 26 июня 2021 года, за минувшие сутки 103 человека выздоровели (за весь период – 36917), 11 детей заболели (из общего числа заболевших), 10 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 12 388 человек остаются под медицинским наблюдением, 184 человека находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 21 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 619 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 347 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 430 753 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 132 683 летальных исхода, выздоровели 4 943 986 человек.