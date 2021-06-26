Автолюбители и автоинспекторы Тюмени вместе отметят юбилей службы. Фото: Вадим Бегун

Автолюбители и автоинспекторы Тюмени вместе отметят 85-ую годовщину образования Госавтоинспекции МВД России. 3 июля пройдет комплекс мероприятий «Дороги с ГИБДД».

Автоинспекторы проведут акции дорожной безопасности на федеральных автодорогах, а также в городах и районах области. У водителей и пешеходов есть возможность поздравить сотрудников ГИБДД с праздником – своим правильным поведением на дорогах.

– Главное, что в этом году удалось добиться снижения числа погибших на дорогах, более чем на 20 процентов, а это 15 человеческих жизней. Жители области и транзитные водители стали аккуратнее передвигаться по федеральным автодорогам, что, в первую очередь, и повлияло на уменьшение летальности от ДТП, – отметил временно исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер.