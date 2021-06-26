Пограничники Голышманово выиграли Президентский грант. Фото - tumentoday.ru.

Пограничники Голышманово выиграли Президентский грант в размере пятисот тысяч рублей. На эти деньги планируется продолжить обустройство Сквера Пограничников в посёлке Голышманово.

– Мы с волонтёрами создаём памятные места, которые будут рождать высокие гражданские чувства сопричастности к подвигам нашего народа, показывать преемственность поколений. В сквере пограничников установим мемориальную композицию «Хранить Державу – долг и честь!», в которую войдут шесть информационных щитов, – рассказала председатель окружного Совета ветеранов Ирина Грабко.

Напомним, что Сквер Пограничников в посёлке Голышманово был открыт в 2014 году. Его создали по инициативе Голышмановского отделения областной общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области», которой руководит Олег Негамедзянов, передает «АиФ - Западная Сибирь».