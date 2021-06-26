В Тюменской области снизилась заболеваемость наркоманией. Фото - "Наркодиспансер Тюмень" в ВК.

В Тюменской области показатель заболеваемости наркоманией за последние три года снизился на 42,4%. Однако есть и безрадостный показатель: растет число смертельных отравлений наркотиками.

В регионе активно проводятся информационные мероприятия, направленные на предупреждение наркомании среди молодёжи, а также профилактику смертности от передозировок наркотиками среди наркозависимых.

Активную позицию в профилактике отравлений наркотиками занимают и психиатры-наркологи, медицинские психологи Областного наркологического диспансера. С начала года они провели 16 специализированных семинаров, участниками которых стали 206 человек.

– Снижение уровня смертности населения из-за потребления наркотиков – стратегическая цель антинаркотической политики. Только совместные усилия позволят если не полностью справиться с этой проблемой, то значительно снизить ее напряженность, – передает слова заведующей диспансерным отделением Областного наркологического диспансера Оксаны Конищевой «АиФ - Западная Сибирь».