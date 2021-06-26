В Тюмени подростков обучат рукопашному бою. Фото - Тюменская областная федерация армейского рукопашного боя.

В Тюмени подростков обучат армейскому рукопашному бою. Вовлечь в систематические тренировки намерены не менее 60 ребят. Занятие стали доступны благодаря проекту «Рождение легенды».

Тюменская областная федерация армейского рукопашного боя совместно с центром патриотического воспитания «Достойный выбор» привлекут детей, подростков группы особого внимания и молодежь к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Есть уверенность, что подобная активность сможет противодействовать асоциальным явлениям в детской и молодежной среде.

Отметим, что за 10 лет своей деятельности Тюменская областная федерация армейского рукопашного боя подготовила 11 мастеров спорта, 16 кандидатов в мастера спорта и 70 перворазрядников. В 2003 году Федерация армейского рукопашного боя России аккредитовала тюменское отделение и признало его одним из лучших среди регионов, передает «Тюменская линия».