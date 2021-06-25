В Тюменской области бесплатные земельные участки в 2021 году получили более 140 многодетных семей Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Более 140 многодетных семей Тюменской области получили в 2021 году бесплатные земельные участки. Как сообщили в региональном департаменте социального развития, лидерами стали Тобольск, Казанский и Исетский районы. А вот 60 семей из Тюмени и Тобольска выбрали целевую выплату взамен участка.

С 2011 года, то бишь со старта реализации закона об обеспечении многодетных семей бесплатными земельными участками, участки получили 9 187 многодетных семей, социальную выплату (с 2020 года) – 229 семей. Земельные участки в Тюменской области получили 71,8% многодетных семей, принятых на учет.

Напомним, что 1 июня 2021 года губернатор Тюменской области подписал закон, который расширяет возможности многодетных семей для улучшения жилищных условий. Социальные выплаты, полученные вместо земельного участка, многодетки смогут направить на покупку благоустроенного жилья на вторичном рынке, построенного не более десяти лет назад.

При помощи социальной выплаты семья сможет погасить кредит, выданный на строительство собственного жилого дома. Минимальный размер выплаты – 323 250 рублей на семью с тремя детьми. Доплата на четвертого и каждого последующего ребенка – 64 650 рублей.

Информацию о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Тюменской области в разрезе муниципальных образований (по состоянию на 01.06.2021 г.) можно посмотреть в таблице.