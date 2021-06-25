В Тюмени велосипедист выплатит сбитой им бабушке 265 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 28-летний местный житель выплатит пенсионерке крупную сумму денег в счет возмещения морального вреда и расходов на лечение. Молодой человек сбил бабушку на пешеходном переходе 21 июля 2020 года.

– Горожанин на велосипеде сбил 65-летнюю женщину на зебре напротив дома № 163/1 на улице Широтной. Пострадавшей диагностировали переломы костей таза, что является средней тяжести вредом здоровья, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В марте 2021 года потерпевшая обратилась в суд. Там рассмотрели дело и вынесли решение о взыскании с ответчика в пользу пожилой женщины более 265 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда и расходов на лечение. Решение суда в законную силу не вступило.