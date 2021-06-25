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Здоровье25 июня 2021 14:53

Дети чаще стали заболевать коронавирусом в Тюменской области

Медслужбы стараются отработать вызов в 24 часа
Сергей Швецов
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Дети чаще стали заболевать коронавирусом в Тюменской области.

Дети чаще стали заболевать коронавирусом в Тюменской области.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области дети чаще стали заболевать коронавирусом. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения региона Наталья Логинова.

По ее словам, при первых признаках ОРВИ, общей слабости, появлении одышки, повышении температуры и других симптомах надо тут же вызывать на дом медика.

– К вам приедут, осмотрят, при необходимости сделают ПЦР-тест, определятся с тактикой лечения и обязательно выдадут лекарственные препараты или направят в стационар, – отметила директор ведомства.

Логинова также сообщила, что медслужбы стараются отработать вызов в 24 часа. Срочность вызова и какая бригада должна выехать к пациенту – определяет диспетчер.

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Дети чаще стали заболевать коронавирусом в Тюменской области.
Дети чаще стали заболевать коронавирусом в Тюменской области.