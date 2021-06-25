В Тобольске водитель автобуса отказался от прохождения освидетельствования на наркотики. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тобольске автоинспекторы задержали водителя автобуса малой вместимости «ГАЗ», который развозил работников одной из организаций. 43-летний водитель был вполне адекватен, пристегнут ремнем безопасности, но от прохождения освидетельствования на алкоголь и наркотики почему-то отказался.

– Ранее его задерживали пьяным за рулем в 2013-м и 2016-м году. В 2016-м году водительское удостоверение не сдал, в тот же год закончился срок его действия, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Инспекторы выяснили, что автобус ездил на архивных номерах, машина снята с учета в ГИБДД в начале этого года в связи с ликвидацией предприятия, однако мужчина работал водителем и перевозил пассажиров.